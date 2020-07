Il sindaco “salva” la Madonnina: «Ora è al sicuro nel mio ufficio»

GROSSETO – “Non si può mancare di rispetto ai simboli religiosi, qualsiasi essi siano e qualsiasi siano le nostre credenze e i nostri valori di riferimento. È inaccettabile”.

A scriverlo, in una nota, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna in merito alle polemiche sorte intorno all’installazione di un’edicola mariana lungo la ciclabile Grosseto-Marina.

“In questi giorni – prosegue – abbiamo visto la statua di una Madonnina sistemata da un cittadino in una zona di Grosseto: l’ha posizionata in maniera limpida e sincera in un giardino a protezione dei residenti dell’abitato.

Purtroppo la Madonnina è stata più volte presa di mira da qualche balordo reo di profanazione blasfema che si è penosamente divertito a ridicolizzare questo sacro simbolo religioso, dandogli strani appellativi e agghindandolo con inutili e offensivi orpelli. Trasformando il simbolo religioso in simbolo politico attraverso una bieca strumentalizzazione.

Si è scelto la via più codarda e meschina per dimostrare dissenso. Quando sarebbe bastata una dignitosa segnalazione, che avremmo sicuramente accolto.

Adesso la Madonnina è al sicuro nel mio ufficio – conclude -, sarà finalmente rispettata e collocata in un terreno pubblico che stiamo individuando in queste ore, perché ci sono già decine di richieste per accoglierla come merita”.