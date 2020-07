L’ufficio turistico cambia sede: ora si trova nel palazzo del Podestà

MASSA MARITTIMA – L’ufficio turistico di Massa Marittima ha cambiato sede. Da oggi si trova nel Palazzo del Podestà, già sede del Museo Archeologico, in piazza Garibaldi davanti alla Cattedrale di San Cerbone.

“Mentre procedono i sopralluoghi ed i progetti per il riallestimento del museo archeologico – spiega l’assessore alla cultura e turismo Irene Marconi – abbiamo pensato di spostare l’ufficio turistico proprio nel palazzo del Podestà, una posizione centrale, che si affaccia direttamente sulla piazza e che consentirà agli operatori di essere più facilmente individuabili dai turisti e da tutti coloro che hanno bisogno di informazioni per visitare la nostra città. Voglio ringraziare la cooperativa Itinera che gestisce l’ufficio e ha accolto la nostra proposta con entusiasmo, rendendo possibile il trasloco in tempi record”, ha concluso l’assessore Marconi.

I recapiti dell’ufficio sono: tel.0566906554, e-mail: ufficioturistico@comune.massamarittima.gr.it.