La Pallavolo Grosseto punta alla qualità, in arrivo la palleggiatrice Noci

GROSSETO – Appena conclusa la trattativa con la palleggiatrice Benedetta Noci per la Pallavolo Grosseto. Soddisfazione tra le fila dirigenziali della dirigenza grossetana che dopo vari tentativi fatti negli anni passati, è riuscita a portare in società e nel team Luca Consani di serie C la qualità e l’esperienza di una delle migliori alzatrici attualmente in circolazione in Toscana.

Benedetta Noci che arriva a Grosseto reduce dall’ultima stagione in serie B2 a Cecina (al momento dello stop, col “suo” team, occupava il quarto posto con ambizioni del salto di categoria in B1) ha accettato con entusiasmo questa nuova sfida mettendo le sue esperienze e capacità tecnico-sportive a disposizione del gruppo biancorosso e soprattutto delle atlete più giovani.