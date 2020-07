La Maremma che eccelle: azienda del territorio testa le emissioni della Lamborghini

GROSSETO – La casa automobilistica Lamborghini entra nel portfolio clienti di Opus automazione, impresa hi-tech di Follonica che si occupa di automazione industriale, banchi di test, monitoraggi ambientali e turbomachinery.

Fondata nel 1963, Automobili Lamborghini ha sede a Sant’Agata Bolognese, in provincia di Bologna, e produce vetture sportive da strada tra le più ambite al mondo. E Opus da quest’anno è stata chiamata da Lamborghini per fornire il sistema di supervisione delle emissioni in atmosfera del reparto di verniciatura delle auto.

«Già da un decennio – spiega Simone Gabbricci, socio di Opus automazione – ci occupiamo della manutenzione e delle analisi delle emissioni dello stesso reparto per conto di Ferrari, e da quest’anno anche Lamborghini ci ha scelto per lo stesso servizio. Il nostro ambito d’intervento riguarda infatti la consulenza e l’assistenza al cliente in materia di emissioni in aria dei reparti aziendali: tra le altre cose sono previste prescrizioni nella verniciatura della carrozzeria delle auto».

Opus nel 2020 ha raggiunto 23 anni di attività: dalla Maremma è riuscita a ottenere commesse importanti da aziende leader nel settore industriale nazionale e internazionale. La professionalità e la qualità del lavoro, abbinate alla competitività della proposta economica, hanno indotto Ferrari e Lamborghini a ritenere migliore Opus rispetto agli altri competitor del nord Italia, dove hanno sede le più importanti industrie del settore. Opus lavora – tra gli altri – con il Gruppo Eni, con Baker Huges (Nuovo Pignone), Adriatic Lng, nonché (a livello locale) con Venator e Solmine. «Dal ‘97 ad oggi la realtà di Opus è molto cambiata – racconta Stefano Battistini, ceo dell’azienda –: siamo cresciuti anno dopo anno, inserendoci in nuovi contesti e lavorando sempre con entusiasmo e passione.

La nostra azienda conta su un capitale umano di alto livello: abbiamo più di 80 dipendenti, la maggior parte dei quali laureati. Ci impegniamo quotidianamente per rispondere al meglio alle esigenze del mercato industriale con serietà e professionalità. Lavorare con Lamborghini è un grande motivo di orgoglio, ma per Opus è solo un altro punto di partenza verso nuovi scenari».