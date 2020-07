La giunta approva lo schema di bilancio, ora passa al Consiglio. Il sindaco: «Riduzione record di tasse»

ORBETELLO – Approvato oggi in giunta lo schema di previsione di bilancio 2020 che andrà a ratifica del Consiglio comunale nelle prossime settimane.

“Un bilancio con una diminuzione record di tributi locali ai nostri cittadini voluta dalla nostra Amministrazione comunale – commenta il sindaco Andrea Casamenti -. Circa un milione e mezzo di euro in meno di tasse locali ai nostri cittadini.

Nel particolare:

addizionale comunale Irpef – la fascia di esenzione totale Irpef è portata dalla nostra Amministrazione comunale da 15mila euro a 25mila euro di reddito. Con questa misura circa 3.500 dichiaranti redditi ai fini Irpef risparmieranno il pagamento dello 0,6% annuo sui propri redditi non essendo più soggetti all’addizionale comunale Irpef;

cancellazione totale del pagamento del canone suolo pubblico (Cosap) per l’anno 2020, estensione occupazione gratuita per attività di ristorazione e somministrazione, esenzione tari per ampliamenti;

diminuzione delle tariffe Imu (eliminazione Tasi) per categoria D10

fabbricati con funzioni produttive connesse ad attività agricole e altri immobili strumentali agricoltura;

diminuzione Imu seconde case (eliminazione tasi);

Diminuzione Imu per categoria D2 alberghi, C1 negozi e botteghe; C3 locali e laboratori attività artigiane, D3 cinema, A10 uffici e studi;

riduzione del 50% del pagamento per associazioni sportive, circoli sportivi, società sportive per utilizzo palestre, palazzetto dello sport, campi sportivi, locali ad uso sportivo. Per il settore sociale e assistenza sociale stanziati 1 milione e 100 mila euro; garantiti servizi importanti di asili nidi estivi e servizi estivi da 3-12 anni; finanziati 160 Mila euro per gli organizzatori di sagre e 87 Mila euro per associazioni sportive”.