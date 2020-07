ISOLA DEL GIGLIO – Intorno alle 13.30 di oggi un uomo di 67 anni è caduto di motorino lungo la provinciale Porto a Isola del Giglio per cause in corso di accertamento.

E’ stato così trasportato con l’elisoccorso Pegaso all’Ospedale di Orbetello.

Le condizioni dell’uomo, fortunatamente, non sarebbero gravi.