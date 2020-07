Imbarcazioni e relitti a Fertilia: ecco l’avviso per la rimozione. Multe per i proprietari che non lo fanno

ORBETELLO – Il Comune ha pubblicato un avviso pubblico per la rimozione di natanti, relitti ed accessori vari di imbarcazioni depositati in località Fertilia lungo il litorale di Orbetello.

Tutti i proprietari dei natanti, relitti di imbarcazioni e accessori di vario genere depositati in località Fertilia, lungo il litorale di Orbetello di provvedere allo sgombero degli stessi entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico.

Decorso tale termine, in caso di inerzia da parte dei proprietari, il Comune in coordinamento con l’Ufficio Locale Marittimo di Talamone, previa emanazione di specifica Ordinanza, si assumerà l’onere della rimozione e smaltimento dei natanti, relitti di imbarcazioni e accessori di vario genere depositati. In ogni caso l’identificazione dei proprietari comporterà per gli stessi l’applicazione delle sanzioni amministrative previste per occupazione abusiva di suolo demaniale, ai sensi del Codice della Navigazione, nonché il pagamento delle spese di rimozione e smaltimento sostenute dall’amministrazione.

