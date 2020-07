Grifone, rinnovati i contratti di capitan Ciolli e altri otto giocatori

GROSSETO – In Lega pro si ripartirà dall’ossatura principale della squadra che ha vinto il campionato di serie D. Lo aveva detto la società e così è stato. Ieri, al termine delle prime due giornate di incontri con i giocatori, sono arrivate ufficialmente le riconferme di Ciolli, Gorelli, Cretella, Moscati, Galligani, Fratini, Polidori, Boccardi e Barosi, che anche la prossima stagione vestiranno i colori biancorossi.

“Sono felicissimo per il rinnovo. Per me è un onore – spiega Andrea Ciolli, capitano dell’Us Grosseto – essere capitano della squadra della mia città, a maggior ragione in Lega pro, e questa occasione credo di essermela meritata sul campo, partendo dall’Eccellenza e facendo tanti sacrifici; così come tutti i miei compagni. Questo non deve essere motivo di appagamento ma anzi motivo di crescita, sempre con la con massima umiltà e grande voglia di lavorare. E’ questo, infatti, il credo della nostra società che vogliamo condividere anche con i nuovi giocatori e dirigenti: siamo una società partita dall’Eccellenza con valori e organizzazione che spesso non si trovano neanche tra i professionisti. Una società che, sono sicuro, continuerà a fare le cose per bene con umiltà e impegno; e questa è la cosa che mi rende più orgoglioso da calciatore e soprattutto da grossetano”.

La settimana prossima il direttore generale Filippo Marra Cutrupi e il direttore sportivo Vincenzo Minguzzi continueranno gli incontri con gli altri protagonisti della passata stagione per parlare anche con loro di futuro.