Coronavirus in Italia: 233 nuovi casi, 237 guariti e 11 deceduti

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus in Italia.

Ecco i dati di oggi

• Attualmente positivi: 12.456

• Deceduti: 35.028 (+11)

• Dimessi/Guariti: 196.483 (+237)

• Ricoverati con sintomi: 771

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 50

• Isolamento domiciliare: 11.635

• Tamponi: 6.154.259 (+50.767) per un totale di casi testati pari a 3.692.257

Totale casi: 243.967 (+233)

Dati aggregati di oggi venerdì 17 luglio.

NOTA – La Regione Emilia Romagna comunica il seguente ricalcolo: in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati due casi (uno da Parma e uno da Ferrara) in quanto ri-classificati non casi Covid-19. Si corregge pertanto il numero totale dei casi positivi comunicato ieri: numero corretto 29.033.