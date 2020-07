Coronavirus: c’è un nuovo caso in provincia di Grosseto. È una donna

GROSSETO – C’è un nuovo caso di coronavirus in provincia di Grosseto. Questo è quanto comunicato dalla Asl Toscana sudest per quanto riguarda l’andamento del contagio in Maremma.

Si tratta di una donna di 72 anni residente nel Comune di Orbetello.

La situazione nella Asl Toscana sudest – La situazione dalle ore 14 del giorno 16 alle ore 14 del giorno 17 luglio, relativa al fenomeno della diffusione del COVID-19 evidenzia 2 nuovi casi: 1 donna di 34 anni a Montevarchi, Provincia di Arezzo ed 1 donna di 72 anni di Orbetello, Provincia di Grosseto.

Ci sono 3 guariti: 1 ad Arezzo città e 2 a San Giovanni Valdarno sempre in Provincia di Arezzo. Nella Asl Toscana sud est abbiamo in totale 32 casi in carico, di cui 27 persone in isolamento domiciliare, 2 in Ospedale, 2 ricoveri extra Asl, 1 trasferito in altro territorio. I guariti sono 1.384.

Dalle ore 14 del giorno 16 alle ore 14 del giorno 17 luglio sono stati effettuati 506 tamponi.