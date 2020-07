Contributi a chi va a lavoro in bici: al via le domande. Ecco come fare

GROSSETO – Ricordiamo che è ancora disponibile la documentazione necessaria per fare domanda per “Vivi in bici”, l’iniziativa bike to work del Comune di Grosseto, in collaborazione con Conad e Fiab – Grosseto Ciclabile.

Il 20 luglio, a partire dalle ore 9 in punto, sarà possibile presentare domanda per partecipare al progetto: solo i primi 200 iscritti faranno parte dell’iniziativa.

Per partecipare è necessario presentare la domanda e il patto per il rispetto delle regole individuate nell’avviso del progetto e delle buone pratiche per il rispetto dell’ambiente, su cui si basa l’iniziativa.

Domanda e patto vanno compilati in ogni parte, e sottoscritti dal candidato in ogni pagina.

Per tutte le info è possibile consultare l’Avviso presente nella sezione “progetti” in home page sul Comune di Grosseto.