Carrai in visita al sindaco: sul tavolo il futuro delle acciaierie

PIOMBINO – Venerdì 17 luglio, il sindaco di Piombino Francesco Ferrari e Sabrina Nigro, assessore al lavoro e alle attività produttive, hanno incontrato Marco Carrai, il nuovo vicepresidente esecutivo di Jsw Steel Italy, per parlare della futura gestione aziendale vista l’importanza che l’impianto ricopre per l’economia del territorio.

La vertenza Jsw sarà anche uno dei temi all’ordine del giorno del Consiglio comunale straordinario richiesto dal sindaco Ferrari e programmato per lunedì 20 luglio.

“Piombino soffre le conseguenze di moltissimi percorsi non compiuti – dichiara il sindaco Ferrari –: dalle bonifiche alla ripartenza della fabbrica passando dal percorso di potenziamento delle infrastrutture fermo da anni. Esistono molti accordi di programma e protocolli d’intesa che affrontano i problemi della città in modo frammentario e poco risolutivo: per questo sono convinto che serva un Patto per Piombino, un unico documento programmatico che affronti i problemi della città in maniera unitaria e che ci permetta di creare un progetto che possa intercettare i necessari finanziamenti. Questo è quello che serve a Piombino, questo è quello che porteremo nel Consiglio comunale che ho voluto. Piombino vuole essere protagonista attiva delle scelte che riscriveranno il futuro della città”.