Ampliato ad altri ospedali il servizio di trasporto per gli over 65 del Comune: tutte le novità

SORANO – La giunta comunale di Sorano ha approvato una nuova convenzione con la Croce Oro di Pitigliano per il trasporto dei cittadini ultrasessantacinquenni per visite specialistiche, esami di laboratorio (eccetera) nei casi in cui siano privi di auto o non abbiano chi possa accompagnarli.

Attualmente è già in vigore una convenzione che prevede il trasporto gratuito all’ospedale di Pitigliano e al Distretto sanitario di Sorano. Con la nuova convenzione il servizio viene esteso agli ospedali di Orbetello, Grosseto, Siena, Castel del Piano e al Centro di Manciano.

“In queste strutture pubbliche vengono spesso erogate prestazioni non presenti a Pitigliano – spiega il sindaco Pierandrea Vanni -. Considerate le lunghe liste di attesa che si sono formate a causa dell’emergenza Covid, inoltre, il servizio di trasporto potrà riguardare temporaneamente anche strutture private convenzionate presenti nelle cinque località.

Mentre per Pitigliano e il Distretto di Sorano il servizio resta totalmente gratuito, con la nuova convenzione il trasporto è gratuito per chi ha un Isee inferiore ai 12mila euro. Per chi ha una Isee di importo superiore è prevista una compartecipazione del 5O per cento della spesa.

L’ampliamento del servizio – conclude Vanni – rientra nelle politiche di sostegno alla popolazione anziana che è uno dei punti di doveroso impegno dell’amministrazione comunale. In un Comune nel quale oltre il trenta per cento della popolazione ha più di sessantacinque anni è necessario assicurare maggiori e migliori servizi sociali, in particolare agli anziani ma non solo a loro”.