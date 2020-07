Al via la rassegna “Gli artisti del territorio”: cinque spettacoli in scena al Teatro Rossi

CAMPAGNATICO – “Gli artisti sono tra le categorie più colpite dal post Covid. Come Comune di Campagnatico, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, cerchiamo di dare un contributo alla ripresa delle attività culturali”.

Così il sindaco di Campagnatico Luca Grisanti presenta il cartellone de “Gli artisti del territorio” che, dal 25 luglio al 7 agosto, vedranno protagonista il Teatro Rossi con cinque spettacoli.

Nella prima serata, quella del 25 luglio, alle 21,30, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Voci da Lontano” con Fabio Cicaloni & Friends.

Il 26 luglio alle 19 sarà la volta del pianoforte a quattro mani, con Gala Chistiakova e Diego Benocci.

Il 30 luglio alle 21 Francesco Melani e Tommaso Impero saranno in scena con la musica tradizionale di “Napule è -Musica da Ferdinando IV Re di Napoli”.

Il 31 luglio alle 21 sarà la volta delle percussioni, del flauto e del pianoforte con la musica innovativa di Francesco Bertini & Friends.

A chiudere la rassegna, il 7 agosto, sarà il pianista Francesco Iannitti Piromallo.

“Si tratta di una rassegna di ottimo livello – sostiene il sindaco Grisanti- con gli spettacoli organizzati dal Comune in collaborazione con l’associazione degli Agriturismi di Campagnatico “Maremma Toscana”. Un ringraziamento particolare va ad Horacio Schiavone per l’aiuto e l’organizzazione degli eventi”.

Tra le novità di quest’anno anche la climatizzazione del teatro. “Come sindaco ho fortemente voluto l’impianto di climatizzazione – afferma il primo cittadino- perché questo rende il nostro teatro utilizzabile in tutte le stagioni, ma anche accogliente per il pubblico e per gli artisti”.

L’ingresso agli spettacoli sarà gratuito.