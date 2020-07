Tecnici del Fiora in azione, rubinetti senz’acqua: ecco dove e quando

ORBETELLO – Martedì 21 luglio 2020 verrà effettuato un intervento di manutenzione programmata per riparazione sulla Dorsale Fiora in località Podere Corso, nel Comune di Magliano In Toscana, su condotta DN200. Le operazioni di riparazione avranno inizio alle ore 8 e termineranno salvo imprevisti alle ore 17.

L’interruzione interesserà i serbatoti e le utenze collegate alla condotta, nel Comune di Orbetello: Talamone, Talamonaccio, La Valentina, La Marta, Loc. Uccellina (zona parco);

Per qualsiasi informazione sui lavori è possibile contattare il numero verde di Acquedotto del Fiora 800.35.69.35.