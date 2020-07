Ricambi auto e moto: perché conviene acquistare online

GROSSETO – Boom di vendite online di ricambi per auto e moto, il risparmio è diventata una regola!

Acquistare online è un’azione entrata nella routine di oltre 23,6 milioni di italiani che con regolarità lo fanno comodamente dai loro PC, tablet e smartphone. Una crescita costante che tutto il mondo e-commerce sta avendo e dove anche in Italia è diventato un sistema indispensabile per comprare qualsiasi genere di prodotto e risparmiare.

Ovviamente alcuni settori merceologici si stanno facendo notare più di altri in tal senso, e quello dei pezzi di ricambi e degli accessori auto, moto e camion è uno di questi. Secondo l’Osservatorio e-commerce B2C oggi il mercato online italiano dei pezzi di ricambio per auto e degli pneumatici vale 760 milioni di euro con una crescita del 24% rispetto all’anno precedente.

Il motivo alla base del successo risiede chiaramente nella convenienza, infatti gli e-commerce specializzati in autoaccessori permettono di ricevere a domicilio, ricambi auto pagandoli fino al 50% in meno sul prezzo di listino originale. Tra i tanti siti di ricambi per veicoli, uno dei principali è sicuramente Autodoc un vero colosso del settore con oltre 2,5 milioni di pezzi per auto, moto e camion disponibili all’acquisto.

Come risparmiare con un codice sconto Autodoc

Ma i benefici non terminano con gli sconti offerti dai singoli venditori, ma sono da ricercarsi in altri sistemi di risparmio come i codici sconto digitali che alcuni portali specializzati in sconti offrono ai loro frequentatori. Tra questi, uno dei più affidabili è sicuramente Topnegozi, nato in Italia nel 2007 e che continua dopo oltre 10 anni a dispensare consigli per risparmiare in rete, mettendo a disposizione di tutti uno speciale codice sconto Autodoc da usare per acquistare ricambi auto a meno!

Cosa sono e come funzionano i coupon sconto – Le promozioni in tal senso sono numerose, e possono andare da un semplice sconto percentuale sull’ordine, alla possibilità di godere della spedizione gratuita, piuttosto che un taglio sul prezzo di una specifica categoria di prodotti ad esempio gli pneumatici. Una volta identificato il coupon che meglio corrisponde alle proprie esigenze, sarà sufficiente prelevare la stringa alfanumerica da aggiungere al carrello del sito ufficiale Autodoc, per poi cliccare su attiva il codice. Arrivati a questo punto il sistema calcolerà automaticamente lo sconto o l’agevolazione indicata nel coupon. In altre parole, parliamo di un modo semplice e veloce per risparmiare.

Ricambi auto: perché cresce il numero di persone che acquista online – Abbiamo detto che in generale tutto il mondo degli shop online sta crescendo per fatturati e numero di negozi negli ultimi anni. L’avvio in Italia è andato un po’ a rilento a causa della riluttanza che il nostro Paese spesso ha mostrato verso gli strumenti e i pagamenti digitali, ma le cose stanno cambiando velocemente. Uno dei settori che sta godendo del maggior successo come già anticipato è quello dei ricambi auto.

Perché questo sta avvenendo? La risposta si articola principalmente in due punti. Il primo è che su siti come Autodoc, come vedremo successivamente, è possibile accedere ad un assortimento di prodotti potenzialmente infinito. Il secondo è chiaramente quello del risparmio sui prezzi di acquisto rispetto ai canali offline tradizionali, situazione comune a quasi tutto il mondo degli shop online.

Il successo di Autodoc: il migliore rivenditore online di autoricambi – Il successo di Autodoc è andato in parallelo con la crescita degli shop online di autoricambi, attestandosi come uno dei migliori rivenditori del settore. Autodoc offre la possibilità di acquistare ricambi per moltissimi modelli di auto, moto e camion, risparmiando notevolmente rispetto ai canali di distribuzioni convenzionali. Lo shop online nel corso degli anni è diventato un vero e proprio punto di riferimento per tutto il settore, e quotidianamente sono migliaia gli utenti che visitano le sue pagine.

Ricercare il ricambio di interesse è davvero molto semplice. Direttamente in home page infatti, sono presenti degli appositi campi dove scegliere la marca del mezzo, il modello e la versione. In alternativa c’è anche una seconda opzione, oggettivamente molto comoda, che prevede l’inserimento del numero di targa del veicolo. Il sistema a questo punto visualizzerà le famiglie di ricambi disponibili per quel preciso modello: motore, sistema frenante, alternatore, filtro, sospensione e tergicristallo. All’interno di ognuna di queste famiglie è chiaramente possibile selezionare il ricambio ricercato, con la presenza dei migliori brand del settore e la possibilità di elencarli per prezzo o sconto.

Ricambi auto, moto e Camion: oltre 2,5 milioni di articoli – Le chiavi del successo di Autodoc risiedono principalmente nei prezzi concorrenziali, nell’assortimento vastissimo e nella velocità delle sue spedizioni. Per quanto riguarda il discorso prezzi, abbiamo visto come sia possibile un ulteriormente risparmio, con l’ausilio di un coupon. Per il capitolo assortimento invece, abbiamo segnalato come tra le pagine dello shop online siano presenti oltre 2,5 milioni di prodotti di qualsiasi natura, genere e marca: Bosch, Hella, Beru, Magneti Marelli e Behr sono solo alcune tra le migliori.

Su Autodoc è quindi possibile trovare ricambi per camion, motociclette e automobili ed inoltre pneumatici e accessori di moltissime tipologie, filtri, oli, liquidi e attrezzi, potendo contare sulla massima affidabilità e precisione dei codici articolo proposti. Parliamo di un mondo dove molto spesso il cambio di serie di un modello, può fare la differenza da un anno all’altro, quindi identificare con esattezza l’articolo esatto, è di fondamentale importanza. Non ci rimane altro che augurarvi buono shopping in uno dei siti di ricambi più esclusivi d’Italia.