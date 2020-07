Nonna Anadia compie 100 anni: cerimonia in Comune per la storica titolare della latteria di via Vivarelli

MONTE ARGENTARIO – L’Argentario fa gli auguri ad una nuova centenaria, Anadia Angeli di Porto Santo Stefano, nata il 16 luglio 1920.

“Auguri e felicitazioni vivissime alla nostra concittadina Anadia Angeli che oggi compie 100 anni” così recita la targa che il sindaco Francesco Borghini ha consegnato alla signora Mirella, figlia della centenaria.

Una semplice cerimonia in Comune alla presenza anche dei nipoti e bisnipoti, per festeggiare Anadia, storica e indimenticata titolare della latteria di via Vivarelli a Porto Santo Stefano.