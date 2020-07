Il nuovo comandante del Savoia ospite in municipio. Pacella: «Onorati di questa prestigiosa realtà militare»

GROSSETO – Incontro in municipio, a Grosseto tra il presidente del consiglio comunale, Cosimo Claudio Pacella, è il comandante del Savoia, Domenico Leotta.

“Ho incontrato il colonnello Domenico Leotta, che recentemente ha preso il posto del colonnello Ermanno Lustrini, diventando 105esimo comandante del Savoia cavalleria (3 º) – scrive Pacella – Il colonnello Domenico Leotta proviene dallo Stato Maggiore della Difesa, ed ha già operato come “Savoia” nel grado di tenente e successivamente da comandante del 1° gruppo squadroni esplorante”.