GROSSETO – Resta stabile la situazione meteorologica in Maremma: sole, caldo, ma niente afa, a confermare una tendenza con temperature più miti iniziata ieri.

Nel capoluogo attese massime di 30 gradi e minime di 16 gradi, come nelle principali località costiere. Soltanto nelle ore più calde, quindi, il caldo sarà difficile da gestire.

Solito vento leggero in mattinata, con un modesto aumento nel pomeriggio. Attenzione alle nuvole che potrebbero far capolino in serata: domani non sono da escludere deboli piogge.

Per conoscere le previsioni del tempo in provincia di Grosseto, Comune per Comune, cliccate qui