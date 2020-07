Coronavirus, l’impegno di Unicoop: quattromila spese consegnate durante il lockdown

GROSSETO – L’anima sociale di Unicoop Tirreno ha espresso il suo massimo durante la piena emergenza Covid-19. La Cooperativa – con sede a Piombino, e presente con 94 punti vendita, 3.800 dipendenti e 600.000 soci in Toscana, Lazio e Umbria – ha attivato servizi rivolti alle persone più colpite nel momento del lockdown e progetti solidali di raccolta fondi.

Sono circa 4.000 le spese consegnate a domicilio (senza costi di trasporto) in quattro mesi, alle persone che non potevano uscire da casa, come anziani soli e disabili.

A seguito di un accordo nazionale tra Coop, Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e Protezione Civile, Unicoop Tirreno ha siglato protocolli d’intesa con decine di Onlus e associazioni locali, garantendo l’ingresso prioritario nei supermercati ai volontari che si recavano a fare le spese e rimborsandoli con 5 euro per ogni spesa effettuata, in modo da contribuire alla copertura dei costi di servizio e trasporto.

La seconda importante iniziativa di solidarietà è stata “La Spesa SOSpesa” che invitava soci e clienti a donare 1 o 5 euro alle casse. L’iniziativa è andata avanti fino al 15 giugno, raccogliendo 20.000 euro che la Cooperativa ha raddoppiato nel valore a 40.000 euro. Il ricavato verrà trasformato in buoni spesa e suddiviso tra le associazioni di volontariato territoriali che, a loro volta, li useranno per fare la spesa ai loro assistiti o per acquistare generi di prima necessità per le mense e gli spacci da loro gestiti.