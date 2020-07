Coronavirus in Italia: 230 nuovi casi e 230 guariti. 20 i deceduti

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus in Italia.

Ecco i dati di oggi:

• Attualmente positivi: 12.473

• Deceduti: 35.017 (+20)

• Dimessi/Guariti: 196.246 (+230)

Totale casi: 243.736 (+230)

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

7.509 in Lombardia

1.198 in Emilia Romagna

868 in Piemonte

898 nel Lazio

438 in Veneto

313 in Toscana

259 in Campania

196 in Liguria

157 nelle Marche

137 in Sicilia

124 in Abruzzo

94 a Bolzano

93 in Friuli Venezia Giulia

68 in Puglia

59 in Calabria

24 a Trento

12 in Sardegna

9 in Molise

10 in Umbria

5 in Basilicata

2 in Valle d’Aosta