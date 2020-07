Coronavirus, il sindaco: «Nessun caso positivo al Giglio. No a fake news»

ISOLA DEL GIGLIO – “Attualmente non si riscontrano casi positivi al Covid-19 nel Comune di Isola del Giglio. Secondo prassi seguita fin dall’inizio stato d’emergenza, informerò la cittadinanza in caso di eventuali positivi. Per questo motivo invito chiunque ad attenersi alle comunicazioni ufficiali e ad evitare di diffondere notizie false e senza riscontri”.

A scriverlo, in una nota, il sindaco di Isola del Giglio Sergio Ortelli.

“L’Amministrazione – prosegue – chiede inoltre ai cittadini ed i graditi ospiti di mantenere ancora le precauzioni stabilite con ordinanza sindacale:

indossare le mascherine protettive anche nei centri abitati, nei luoghi al chiuso e in tutte le situazioni dove non è possibile rispettare il metro di distanza;

rispettare il distanziamento fisico di un metro;

lavarsi o detergersi spesso le mani con soluzione alcolica, disponibile in tutti gli esercizi commerciali;

Tutto ciò al fine di garantire una maggiore sicurezza per tutti – conclude – e permettere un soggiorno al sicuro da ogni rischio di contagio”.