Cinque consigli per fare la spesa in maniera intelligente e risparmiare fino al 50% nel supermercato più vicino a casa

GROSSETO – Fare la spesa è un’attività quotidiana che riguarda tutti noi per la quale trascorriamo molto tempo al supermercato, molto più di quello che pensiamo. Oggi vorremmo darti alcuni consigli per dimezzare i costi che si affrontano normalmente per fare la spesa ottimizzando gli acquisti e il tempo che dedichiamo a questa attività. Perciò trova subito il supermercato più vicino a te e leggi i nostri consigli di risparmio di tempo e denaro.

1. Pianificare aiuta a ridurre l’indecisione

Per iniziare subito a risparmiare facendo la spesa nel supermercato più vicino, quello di fiducia, devi prima pianificare sia il momento in cui uscirai a fare acquisti, sia il tuo menu settimanale o periodico. Praticamente dovrai stabilire, con carta e penna alla mano, cosa mangerai da qui ai prossimi giorni. Potrai optare per un menu di sette o quattordici giorni rispetto alla capienza del tuo frigorifero e della tua cucina. Stabilire un menu, almeno all’inizio, potrà sembrare un’attività noiosa ma una volta che ci avrai preso la mano vedrai che si velocizzerà. Scegliere il menu serve a calibrare meglio le quantità di alimenti che ti occorrono, a bilanciare meglio i tuoi pasti e a risparmiare tempo quando ti appresterai a cucinare. Se pianificherai un menu settimanale potrai andare a fare la spesa una volta a settimana anziché andare al supermercato più vicino ogni volta che ne hai bisogno. TI eviterà anche ti cedere alle tentazioni troppo spesso e mangerai in maniera più salutare.

2. Scrivi la lista

Il secondo passo per ottimizzare tempo e denaro è quello di trascrivere gli alimenti che ti occorreranno in base al tuo menu settimanale o periodico. Questa attività ti farò prendere coscienza delle quantità di alimenti che ti occorreranno e vedrai che sprecherai molto meno cibo a fine settimana.

3. Tieni sotto controllo le offerte

Controlla sempre i volantini delle offerte e pianifica la spesa al supermercato più vicino ma anche a quello più conveniente. Cerca di integrare il tuo menu con le offerte del momento e cogli al volo le occasioni di risparmio!

4. Mangiare salutare fa risparmiare due volte

Aumenta le quantità di frutta e verdura, prediligi gli alimenti base per cucinare e orientati su un’alimentazione più “lenta”. Concediti il tempo di cucinare e di prenderti cura del tuo benessere scegliendo con cura gli alimenti: vedrai che aumentando il consumo di vegetali gli scontrini delle tue spese inizieranno a diminuire!

5. Impara a riutilizzare e a ridurre gli sprechi

Tutte queste attività servono ad arrivare in fondo al menu settimanale con il frigo perfettamente vuoto, senza il bisogno di buttare nell’organico il cibo andato a male. Non tutti sanno che al mondo un terzo del cibo prodotto ogni giorno finisce nella spazzatura e questo è uno spreco che non possiamo assolutamente concederci. Le risorse del nostro Pianeta non sono infinite e continuare a sprecare induce l’industria alimentare a rendere ancora più intensiva la produzione, peggiorando la qualità del cibo e della nostra salute.