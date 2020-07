Al via il restyling dei parchi gioco. E arrivano nuovi arredi urbani nelle piazze e aree verdi comunali

MONTIERI – “Questa è l’estate del distanziamento sociale e del massimo sfruttamento degli spazi aperti. L’estate in cui far riappropriare della socialità la comunità, però con moderazione e buon senso. Siamo, dall’inizio di questa emergenza, convinti che l’aria aperta avrebbe rappresentato una soluzione importante per permettere il lento ritorno alla normalità e che, il nostro comune, sotto questo aspetto, in quanto a luoghi all’aperto ed aree verdi non avrebbe avuto eguali vantando immensi spazi, parchi bellissimi ed una natura lussureggiante. Lo abbiamo messo in atto essendo stati i primi in provincia a permettere alle attività economiche di fruire di spazi e suolo pubblico gratuitamente e con centri estivi per i nostri ragazzi rigorosamente all’aperto che li stanno accompagnando in quella che è un estate diversa dalle altre”.

A parlare il sindaco di Montieri Nicola Verruzzi.

“Adesso mettiamo in campo un restyling complessivo delle nostre sei aree gioco comunali – prosegue – con l’installazione di nuove strutture che andranno ad arricchire quelle già presenti o a sostituirne altre che avevano fatto il loro tempo o che risultavano danneggiate.

In quest’ultimo caso ci teniamo a dire che abbiamo registrato, nell’ultimo periodo, diversi danneggiamenti causa utilizzo improprio degli attrezzi ludici. A questo scopo diversi parchi comunali, da qualche tempo, sono videosorvegliati e pertanto potremo operare con il massimo rigore per tutelare gli attrezzi, il diritto al gioco dei bambini in età utile e gli investimenti, importanti, che il comune sovente realizza per garantire la piena praticabilità dei suoi tanti spazi gioco.

In questo particolare frangente abbiamo deciso di spingere con maggiore pregnanza sul parco giochi del parco comunale del Piano, sempre frequentatissimo da residenti e turisti, luogo unico con pochi eguali che sta regalando importanti opportunità di relax e tempo libero in questo periodo.

Inoltre stiamo procedendo alla posa di nuovo arredo urbano, come tavoli e panchine, in numerosi spazi a verde ed urbani del territorio.

Si respira differente a Montieri – conclude il sindaco -, per il favorevole clima di questo periodo e si vive un’estate differente grazie alla natura ed ai confortevoli parchi e spazi verdi a disposizione”.