“Acchiappafantasmi a Follonica”: quattro appuntamenti per bambini alla scoperta della città

FOLLONICA – Alla ricerca dei fantasmi benevoli che occupano gli spazi storici della città; è questa l’idea di una visita guidata in forma di spettacolo, dedicata ai bambini tra i 6 e 14 anni per raccontare la storia di Follonica, in ambito del progetto “Teatro Young”, presentato questa mattina nella sala consiliare del municipio.

“Acchiappafantasmi a Follonica” saranno quattro appuntamenti con altrettante sceneggiature tra il parco ex-Ilva, il museo Magma, la biblioteca della Ghisa e il teatro Fonderia Leopolda.

Gli attori Benedetta Rustici e Lorenzo Scribani accompagneranno i bambini alla ricerca dei fantasmi che occupano gli edifici storici raccontandone la storia a forma di spettacolo.

Il tutto grazie all’ascolto ecologico, attraverso delle cuffie a conduzione ossea, un dispositivo radio che permette ai bambini di udire tridimensionalmente e in contemporanea, sia i suoni attraverso le cuffie, sia i racconti degli autori durante il corso della visita, andando a vivere una vera e propria realtà aumentata.

Gli spettacoli rispetteranno rigorosamente le misure anti-Covid e sono ognuna di circa trenta minuti. Per ogni appuntamento sono previste cinque repliche in gruppi da dieci bambini.

Il progetto è ideato dall’attrice Benedetta Rustici insieme al drammaturgo Federico Guerri, che ne curano anche la regia, e dal musicista e docente Andrea Gozzi, che in questo progetto riveste il ruolo di sound designer per la società francese Mezzo Forte. Ha collaborato inoltre Silvia Manganelli per l’ideazione dei costumi e le grafiche.

“Acchiappafantasmi Follonica” è una produzione Pandora Lab, il coordinamento è affidato a Nicola Giordano. Hanno contribuito inoltre le associazioni Follos1838 e San Donato di Scarlino.

Ecco tutte le informazioni utili per prenotare lo spettacolo.

Le date:

20 luglio, La magia del Teatro, ore 17.30, 18, 18.30, 19 e 19.30.

27 luglio, La magia della Biblioteca, ore 17.30, 18, 18.30, 19 e 19.30.

10 agosto La magia del museo Magma, ore 17.30, 18, 18.30, 19 e 19.30.

17 agosto La magia della Fabbrica (itinerante per il parco dell’ex Ilva), ore 17.30, 18, 18.30, 19 e 19.30.

Costo biglietto 5 euro (eventuale accompagnatore gratuito)

Acquisto biglietti – prenotazioni:

Museo Magma: Interno Ex Ilva, Tel. 0566.59027

Martedì, giovedì, venerdì e sabato: 17.30 / 23.30

Mercoledì e domenica: 9.30 / 12.30 – 16.30 / 19.30