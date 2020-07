ROCCASTRADA – Si incontrarono a Roccastrada in un oliveto, nella zona del monte Calvo. I due generali Charles De Gaulle e Mark Clarke. E lì, in un incontro a due, furono decise le sorti della seconda guerra mondiale in Italia.

L’episodio è ricordato da Vernon Walters che nel 1944 era colonnello dell’US Army e che fece da traduttore tra i due generali.

di 4 Galleria fotografica De Gaulle Clarke







«Sono un appassionato di storia locale – afferma Lorenzo Tonioli che ha inviato il materiale e le foto di questo articolo -,volevo segnalarvi un episodio senz’altro minore ma curioso che ho scovato per caso in un’intervista del 1970 al Generale Vernon Walters che nel 1944 incontrò il generale Charles De Gaulle nel Comune grossetano di Roccastrada, ospite del veicolo che alloggiava il comandante della Quinta Armata Mark Clark» (a questo link l’intervista walters-vernon-108 Mark Clark Roccastrada).

L’incontro, secondo i Roccastradini nel mondo che su questo tema hanno svolto alcune ricerche, avvenne il 28 giugno del 1944, a pochi giorni dalla liberazione di Roccastrada, avvenuta il 23 dello stesso mese.

Sembra che i due abbiano parlato, tra le altre cose, del ritiro dei corpi francesi per un imminente sbarco sulle coste francesi (le foto del veicolo-alloggio del Gen. Mark Clark sono state inviate a Tonioli da una biblioteca USA).