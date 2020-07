Pubblicato il bando per il contributo affitto: al via le domande

GROSSETO – Sono aperti i termini per fare domanda di contributo per il canone di locazione per il 2020.

Le richieste potranno essere presentate da oggi (15 luglio) e fino al 15 settembre.

Tra i requisiti previsti: la residenza nel Comune di Grosseto, un contratto di locazione regolarmente registrato, un’attestazione Isee non superiore a 16.500 euro (e il cui valore Ise non superiore a 28.770,41 euro) e non essere assegnatari di un alloggio di Edilizia residenziale pubblica.

Per gli altri requisiti si può consultare il bando pubblicato sul sito del Comune, nella Home page, sezione Novità e a questo indirizzo: http://web.comune.grosseto.it/comune/index.php?id=3611&L=%20.

Bando e moduli si possono ritirare anche all’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) in corso Carducci, n. 1 aperto con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13; il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17.30.

La domanda dovrà essere inviata con una delle seguenti modalità: o con raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo Comune di Grosseto – Servizi sociali e sport – Ufficio contributo affitto – in piazza Duomo, 1 – 58100 Grosseto (la raccomandata deve riportare sul retro della busta, pena l’esclusione, la seguente dicitura: “Domanda contributo affitto 2020”) oppure con Posta certificata elettronica (Pec) all’indirizzo: comune.grosseto@postacert.toscana.it purché l’invio sia effettuato da una casella di posta elettronica certificata le cui credenziali siano corrispondenti all’intestatario della domanda.