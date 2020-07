Operai acrobati si arrampicano sui palazzi storici per i lavori

MASSA MARITTIMA – Ha preso il via oggi uno spettacolare intervento di manutenzione del Palazzo Comunale di Massa Marittima e del Cassero Senese.

I tecnici specializzati della Cooperativa Sociale il Melograno di Follonica si sono calati in cordata sulla facciata dello storico edificio medievale per togliere erbacce, piante di vario genere tra cui anche fichi e capperi che crescono tra le mura (come testimonia la foto di sono di Mirio Vichi).

Giovedì 16 luglio l’intervento riguarderà anche il Cassero Senese e la Torre del Candeliere. “Si tratta di un lavoro programmato e necessario – fa sapere Maurizio Giovannetti vicesindaco con delega ai lavori pubblici -, e se ci sono stati disagi per l’accesso agli uffici ci scusiamo con i cittadini”.