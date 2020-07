GROSSETO – Dopo tanto sole, una giornata con qualche nuvola in Maremma. Così le temperature previste per mercoledì 15 luglio tornano ad essere più gradevoli per chi non ama l’afa permettendo comunque a chi vuole di andare in spiaggia.

Nubi sparse e cielo poco nuvoloso fin dal mattino, sereno nel pomeriggio e in serata. Nel complesso sono previste massime – nel capoluogo e nelle località balneari- attorno ai 29 gradi, dopo che per settimane il termometro era andato sempre sopra quota 30.

Temperature minime, invece, stabili attorno a quota 17 gradi. Vento debole – quasi assente – in mattinata, che aumenterà nel corso del pomeriggio superando di poco i 10 chilometri orari.

