Il Comune chiude il lungomare: ogni giovedì street art, mercatini ed enogastronomia

PIOMBINO – Dopo l’esperienza positiva durante la quarantena, il Comune di Piombino ha deciso di replicare la chiusura al traffico di lungomare Marconi tutti i giovedì sera da domani, 16 luglio, al 13 agosto, in concomitanza con Salivoli di Sera, l’iniziativa organizzata dal Ccn Salivoli.

Dalle 21 a mezzanotte, tra via Salivoli e via Forlanini, lungomare Marconi sarà solamente ciclopedonale così da regalare alla città uno spazio fruibile in sicurezza e dove sia possibile mantenere il distanziamento sociale. Si inizia domani, giovedì 16, con un programma di iniziative che includono la street art, musica dal vivo, mercatini, enogastronomia: un programma variegato per ravvivare le sere d’estate a Salivoli.