Il calcio a 7 riparte con due match, successi di Health Lab e Panificio Arzilli

GROSSETO – E’ ripreso il campionato di calcio a 7 over 35 Csen. Il Covid 19 ha messo a dura prova l’organizzazione del torneo, col comitato Csen di Grosseto che ha deciso comunque di portare a termine la stagione nonostante la rinuncia a proseguire di alcune formazioni come Granducato del Sasso, Ristorante Il Veliero e La Stecca. Si è quindi giocata la dodicesima giornata del girone di ritorno con due partite disputate. L’Health Lab di Cannatella è tornato alla vittoria grazie ad una prestazione super (tripletta) di Fedolfi che ha trascinato i suoi nel 4-3 contro il Finanzia e Friends. Due gol di Rossi ed uno di Pedone non sono bastati al Finanzia.

Gol e spettacolo invece nel derby dei fornai, con il Panificio Arzilli vittorioso 5-2 sulla Panetteria Maremma: quattro gol di uno scatenato Notaro, più Lorenzini, sono valsi i tre punti all’Arzilli. A nulla è quindi servita la doppietta di Siveri. La classifica: Veterani Sportivi 33, Finanzia e Friends 29, Panetteria Maremma 28, La Macrilela 27, Health Lab 24, Amatori Grosseto 14, Panificio Arzilli 12, La Stecca 5, Ristorante Il Veliero -2, Granducato del Sasso -12.

Finanzia e Friends-Health Lab 3-4

FINANZIA E FRIENDS: Scipioni, Mazzella, Guazzini, Rossi, Niccolini, Ferrante, Pescuma, Diana, Pedone.

HEALTH LAB: Avino, Vattiata, Miliani, Cannatella, Fedolfi, Brizzi, Conti.

Reti: 2 Rossi, Pedone; 3 Fedolfi, Cannatella.

Panificio Arzilli-Panetteria Maremma 5-2

PANIFICIO ARZILLI: Tavaroli, Lorenzini, Notaro, Lozzi, Narducci, Luci, Lato, Parricchi.

PANETTERIA MAREMMA: Piazzi, Caridi, Cinelli, Allegro, Siveri, Ciavattini, Gigli, Bartolini.

Reti: 4 Notaro, Lorenzini; 2 Siveri.