Camera di Commercio e eBay insieme: servizi gratuiti a chi apre un negozio virtuale

GROSSETO – Al via l’accordo tra eBay e Camere di commercio, che in questa difficile fase economica uniscono le forze per aiutare le PMI a creare la propria vetrina sul web, in modo da affiancare un nuovo canale commerciale a quelli tradizionali.

L’evergenza dovuta a Covid ha dimostrato senza ombra di dubbio che anche per i piccoli e i piccolissimi il canale digitale è un elemento fondamentale per la crescita.

Proprio per facilitare al massimo l’avvio dell’e-commerce di queste imprese, le Camere di commercio offrono, grazie all’accordo con Ebay, un pacchetto di facilitazioni.

Per le imprese aderenti sono previsti 12 mesi gratuiti per l’apertura di un negozio Standard e 6 mesi gratuiti per il negozio Premium, oltre all’opportunità di non pagare alcuna tariffa sul venduto per 135 giorni dall’attivazione del negozio eBay e della promozione.

Le imprese interessate devono visitare la pagina www.ebayuniversity.com, e qui registrarsi per fruire della promozione, oltre a trovare materiale informativo, tutorial e tutto il supporto necessario per operare al meglio nel mercato on-line sfruttando le opportunità e i consigli offerti da eBay, con una casella di posta dedicata a cui rivolgersi in caso di dubbio.

Per avere informazioni sulle opportunità offerte è possibile inoltre scrivere al Marina Paino (Livorno) e Roberta Paris (Grosseto), tutte e due contattabili alla mail promozione@lg.camcom.it.