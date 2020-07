ARCIDOSSO – Incidente stradale nel Comune di Arcidosso, località Bivio di Begname, lungo la SP 64 al km 28. Un’autovettura, per cause in corso di verifica da parte dei Carabinieri intervenuti, è uscita di strada.

Fortunatamente il conducente è uscito illeso dal sinistro e la squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto alle verifiche del caso e alla messa in sicurezza del mezzo coinvolto.

Sul posto anche il personale del 118 presente.