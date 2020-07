Verso il nuovo piano strutturale, Grosseto a confronto negli incontri del Comune

GROSSETO – Nel periodo tra fine giugno ed inizio luglio sono ripartiti gli incontri territoriali legati al percorso partecipativo che porterà al rinnovo degli strumenti urbanistici della città di Grosseto.

Gli appuntamenti, che si sono svolti negli spazi aperti dei centri abitati, per garantire le norme di distanziamento anti Covid, hanno visto una partecipazione attiva dei cittadini che hanno discusso e presentato le problematiche, ma anche i punti di forza del proprio territorio, insieme ai suggerimenti sulle linee strategiche e le idee per il futuro.

Molte realtà presentano infatti monumenti o assetti storici da preservare: si tratta infatti di zone ad alta vocazione turistica con numerose risorse da poter valorizzare. Altri aspetti emersi riguardano la necessità di riqualificare la rete di infrastrutture e servizi sia per gli abitanti sia per incentivare nuove residenze.

“Dopo la parentesi Covid abbiamo ritenuto opportuno far ripartire il percorso partecipativo dalle frazioni, per favorire un dialogo privilegiato sulle necessità peculiari delle realtà lontane dal contesto urbano. Abbiamo riscontrato una partecipazione attenta e vivace: un ottimo risultato che ci fa auspicare un percorso virtuoso da cui partire per raccogliere le opinioni delle frazioni circa nuove opportunità di sviluppo turistico ed economico diffuso su tutto il territorio – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e Fabrizio Rossi, assessore all’urbanistica – Ricordiamo che, sia per le frazioni che per la città, il percorso partecipativo continua. C’è infatti tempo fino al 16 luglio per presentare le istanze online tramite l’avviso pubblico, mentre resta aperto il questionario, sempre online”

È possibile visionare il report completo di tutte le informazioni aggiornate nella sezione “Progetti” presente sulla home page del Comune.