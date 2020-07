Susanna Ceccardi in Maremma: la candidata governatore incontra aziende, associazioni e cittadini

GROSSETO – Giornata maremmana con visita alle aziende, ad alcune associazioni di categoria e incontro pubblico a Marina di Grosseto. La candidata governatore Susanna Ceccardi sarà domani (mercoledì 15 luglio) a Grosseto dove, per la prima volta, si presenta come prescelta del centrodestra.

Sarà accompagnata dai segretari dei tre partiti della coalizione, Andrea Ulmi per la Lega, Fabrizio Rossi per Fratelli d’Italia e Sandro Marrini per Forza Italia, e dal sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna. La Ceccardi visiterà, in questo primo tour maremmano, alcune eccellenze del territorio ed un primo gruppo di associazioni di categoria, per poi incontrare i cittadini a Marina di Grosseto a conclusione della giornata.

Susanna Ceccardi arriverà in città alle 10,45 e visiterà la sede del Latte Maremma. Alle 12,30 sarà all’Olma a Braccagni. Alle 14,45 si sposterà all’agriturismo La Giuncola di Rispescia per un incontro con Confcommercio, mentre alle 16 è attesa nella sede di Coldiretti. Alle 17,15 al Bagno Moby Dick di Marina di Grosseto sarà al tavolo con le associazioni dei balneari per un evento aperto al pubblico.

Per la Ceccardi si tratta dunque della prima tappa maremmana, anche se un primo contatto da fresco candidato governatore lo aveva già avuto a Follonica insieme a Matteo Salvini. Questa volta, però, sarà lei la protagonista che darà il via ad una intensa campagna elettorale del centrodestra nella nostra provincia.