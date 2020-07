Luca Sani torna in parlamento: la Maremma ha un deputato in più

GROSSETO – Luca Sani tornerà a sedere sugli scranni di Palazzo Montecitorio.

Proprio i queste ore infatti Antonello Giacomelli (deputato del Pd) è stato nominato commissario dell’Agcom (l’autorità per le comunicazioni) e dovrà lasciare la Camera dei deputati per incompatibilità.

Il posto lasciato vacante da Giacomelli dunque andrà al primo dei non eletti in Toscana che, in questo caso per la ripartizione dei quozienti, è proprio Luca Sani.

Già parlamentare per due legislature, Luca Sani, sindaco di Massa Marittima in passato e ultimo segretario dei Ds in provincia di Grosseto, inizia così, dopo due anni dalle elezioni, il suo nuovo mandato alla Camera dei deputati.

«Siamo molto contenti – ha commentato il segretario provinciale del Pd Giacomo Termine – perché con Luca Sani avremo come territorio un punto di riferimento importante a Roma».