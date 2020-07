GROSSETO – Ormai quasi a metà del mese di luglio continua a splendere il sole sulla Maremma: quella di lunedì 14 è un’altra giornata all’insegna del cielo sereno, del sole e del caldo.

Consequenziale la temperatura massima che nel capoluogo dovrebbe attestarsi attorno ai 31 gradi centigradi (come sempre qualche grado in meno è previsto nella zona nord della costa maremmana).

In calo invece le temperature minime: nelle fasi più fredde della nottata il termometro potrebbe far registrare una temperatura di 16 gradi. Vento attorno ai 10-15 chilometri orari per tutta la giornata.

