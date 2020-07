Coronavirus, c’è un nuovo caso a Grosseto: è una donna di 57 anni. I positivi diventano 15

GROSSETO – C’è un nuovo caso di Coronavirus a Grosseto. Si tratta di una donna di 57 anni contatto di caso già noto, asintomatica al proprio domicilio, nel Comune di Grosseto.

E’ l’unico caso odierno nella Asl Sud Est, dove oggi si registrano 2 guariti, 1 a Montevarchi, in provincia di Arezzo, 1 a Siena.

Nella Asl Toscana sud est ci sono in totale 40 casi in carico, di cui 30 persone in isolamento domiciliare, 5 in ospedale, 4 ricovero extra Asl, un trasferito in altro territorio. I guariti sono 1.375. A Grosseto diventano 15 le persone positive.

Dalle ore 14 del giorno 12 alle ore 14 del giorno 13 luglio sono stati effettuati 683 tamponi.