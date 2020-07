Chiuso da dieci giorni il ponte di Macchiascandona «Strada frequentata. Quando verrà riaperta?»

Macchiascandona – «Da oltre 10 giorni il ponte che collega la strada provinciale di Macchiascandona con la strada del Raspollino, è stato chiuso» afferma un nostro lettore, Roberto Ramacciotti. La zona di Macchiascandona si trova tra Grosseto e Castiglione della Pescaia.

Ramacciotti chiede quale sia il motivo della chiusura «Per usura del ponte o per la pericolosità di un enorme pino piegato proprio accanto?».

«Penso che la seconda supposizione sia quella giusta e visto che quella strada è molto frequentata dagli abitanti dei paesi limitrofi e di tutta la campagna per recarsi a Grosseto e dintorni, non trattandosi del ponte ” Morandi” di Genova e prima che questo albero faccia davvero dei seri danni, mi auguro che non ci voglia un anno a riaprire la strada».