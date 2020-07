Cade dallo scooter e fa un volo di molto metri. Ferito in ospedale

BRACCAGNI – Un uomo è rimasto ferito dopo essere caduto dallo scooter sul quale viaggiava.

L’incidente, da chiarire ancora la dinamica perché dovrebbe essere rimasto coinvolto soltanto lo sccoter, è accaduto a Braccagni sulla via Aurelia non lontano dall’incrocio con via Garibaldini, una delle vie principali del paese.

Sono intervenuti sul posto l’ambulanza del 118 con l’automedica, e l’elicottero Pegaso. L’uomo è stato trasferito all’ospedale di Grosseto e le sue condizioni non sarebbero gravi.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia municipale.