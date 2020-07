Sanita, Pd: «In ospedale carenza di personale. E si deve realizzare la terapia intensiva»

MASSA MARITTIMA – “Il Partito democratico di Massa Marittima con senso di responsabilità ha evitato di intervenire sui temi della sanità durante il periodo dell’emergenza Covid, tempo nel quale non si è ritenuto opportuno aprire dibattiti. Nella fase attuale si considera prioritario alzare l’attenzione sull’argomento con particolare riferimento all’Ospedale Sant’Andrea”.

Scrive, in una nota, il Pd di Massa Marittima.

“La struttura ospedaliera – prosegue il Pd – è stata oggetto, negli anni, di consistenti interventi di adeguamento da parte della Regione Toscana ed ha un ruolo importante nella rete ospedaliera provinciale. Non si può accettare che la carenza di risorse umane in Chirurgia, in Ortopedia, in Radiologia, in Pneumologia e Cardiologia mettano in discussione il livello di operatività del Sant’Andrea.

Certo, il Pd massetano non consentirà che le ingenti risorse pubbliche investite nel Sant’Andrea vadano sprecate per una situazione di progressiva riduzione del personale. Fra l’altro sono stati ultimati i lavori per la realizzazione dei nuovi ambulatori che sarebbe opportuno inaugurare e rendere fruibili.

Per il Partito democratico massetano poi la mancata realizzazione della terapia intensiva, prevista negli accordi con la Regione già nel 2009, rappresenta una carenza in termini di sicurezza e una discriminante nella scelta delle specialistiche da destinare al Sant’Andrea, impedendo anche la piena attività della Chirurgia e dell’Ortopedia. E’ giunto il momento di realizzare la terapia intensiva e garantire il pieno utilizzo delle tre sale operatorie realizzate.

Si assiste inoltre, dopo l’emergenza, ad una ripresa della normale attività la cui lentezza preoccupa. Nel pieno rispetto dell’impegno di tutto il personale e comprendendo le difficoltà, il Pd vigilerà affinché i servizi vengano ripristinati nella loro completezza.

Per la maggiore raccolta di dati – concludono i dem massetani – il Pd chiede ai cittadini che vogliano segnalare carenze o malfunzionamenti o indicare proposte di inviare una mail a Pdmassamarittima.grosseto@gmail.com”.