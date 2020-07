Poste a Follonica, il commissario insiste: «Riaprite l’ufficio di via Cimarosa»

FOLLONICA – Nuovo contatto tra il commissario Tortorella e la direzione provinciale di Poste Italiane, che conferma la temporaneità della chiusura del terzo ufficio postale follonichese.

“Il commissario prefettizio Alessandro Tortorella, già in Fase2, nel mese di maggio – ricorda il Comune in una nota – aveva sensibilizzato la direzione provinciale di Poste Italiane in merito alla riapertura del terzo ufficio postale di Follonica, cioè quello in via Cimarosa”.

“Al riguardo – prosegue la nota – sabato 11 luglio si è nuovamente interessato, ricevendo ulteriore assicurazione che si tratta di una ‘decisione temporanea, assunta a livello centrale”. “Seguirò con attenzione gli sviluppi”, dichiara il commissario.