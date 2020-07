Grosseto, presentato il nuovo direttore generale

GROSSETO – Comincia a delinearsi il nuovo organico societario del Grifone. In attesa di conoscere il nuovo responsabile marketing, questa mattina la società ha svelato il nome del nuovo direttore generale che dovrà ricoprire un delicato ruolo di coordinamento in casa biancorossa.

Si tratta di Filippo Marra Cutrupi, lo scorso anno alla Virtus Verona in Lega Pro, con un’importante esperienza alle spalle in serie D, Lega Pro serie B. La sua carriera da dirigente comincia nel 1999 nelle giovanili della Reggina dove segue la squadra fino alla serie B, rimanendo a Reggio fino al 2007. Messina, Picerno, Potenza, Avezzano e Gozzano le sue tappe più importanti, con tre campionati vinti.

“Ringrazio la famiglia Ceri per la grande opportunità. Non vedo l’ora di cominciare questa nuova sfida – spiega il nuovo direttore generale dell’Us Grosseto – con un progetto ambizioso che parte dai giovani e dal Centro sportivo. Di lavoro da fare ce n’è tanto, soprattutto in una stagione anomala come questa, ma sono sicuro che lavorando con grande impegno e spirito di sacrificio potremo raggiungere la salvezza”.

Conferma importante anche per Marcello Cavicchioli che rimarrà, con il ruolo di segretario sportivo biancorosso, anche per la prossima stagione in Lega Pro.