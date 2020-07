Entrano in funzione tre varchi elettronici nell’area pedonale: ecco cosa cambia

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Partita venerdì scorso la fase di pre-esercizio dei tre varchi elettronici nella zona pedonale di via Roma a Castiglione della Pescaia, che con pannelli luminosi a messaggio variabile, sono statti installati all’intersezione con via del Mare, via Manin e via Massimo d’Azeglio e permetteranno il controllo degli accessi nell’arco delle 24 ore per tutto l’anno, andando a contrastare in maniera più efficace e puntuale i comportamenti tenuti in violazione delle norme del codice della strada.

E’ stata posta anche un’adeguata segnaletica verticale con le indicazioni per la mobilità dei soggetti diversamente abili, che troveranno il numero verde da chiamare per avere il diritto di accesso, solo per il transito nell’area di via Roma.

«Il controllo elettronico degli accessi – spiega il sindaco Giancarlo Farnetani – sarà eseguito dal Comando di Polizia municipale, che avrà il compito di verificare le targhe dei veicoli degli aventi diritto al transito nell’area pedonale».

«In questo momento – precisa Farnetani – cambierà poco per i veicoli che avranno accesso dai varchi video sorvegliati. Infatti, rimarranno invariate per la stagione balneare 2020 gli accessi motorizzati agli addetti alle consegne sul lungomare di ponente, che potranno essere eseguiti dalle ore 8 alle 10 e per chi deve accedere alle abitazioni su via Roma senza limitazioni orarie».

In questi 15 giorni di pre-esercizio, che scadranno venerdì 24 luglio, sarà testato tecnicamente il corretto funzionamento del sistema e gli agenti della municipale eseguiranno anche un capillare lavoro di informazione agli automobilisti che hanno diritto di entrare nella zona e nell’ultimo fine settimana del mese inizieranno i rilievi delle violazioni e quindi le contravvenzioni ai veicoli non autorizzati al transito.

«I proprietari degli appartamenti che hanno i box o posti auto sul lungomare di ponente – continua Farnetani – in base alla collocazione del garage, dovranno accedere da solo uno dei tre varchi che gli sarà comunicato e per tutti i mezzi delle ditte rifornitrici delle attività commerciali e degli stabilimenti balneari, oltre agli orari consentiti per l’accesso, abbiamo riservato in ogni traversa che si incrocia con via Roma dei parcheggi per il carico e scarico di merci e stessa attenzione anche per le auto dei portatori di handicap, che troveranno uno stallo a pochi metri dalla spiaggia».

I nuovi varchi elettronici si vanno ad aggiungere a quelli già presenti all’ingresso della Ztl centrale, all’accesso all’arenile di levante e in via della Dogana a Punta Ala, ma sul territorio comunale di Castiglione della Pescaia sono in funzione oltre 90 telecamere che fanno parte dell’impianto di videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana fatte installare dall’amministrazione comunale che monitorano costantemente oltre agli ingressi ai centri abitati del capoluogo e delle frazioni, anche le zone più critiche del territorio.

«Con il controllo che sarà eseguito su via Roma – conclude il sindaco di Castiglione della Pescaia – l’amministrazione comunale amplia il sostegno funzionale alle attività di indagine degli organi di polizia. Sostanzialmente, con i varchi elettronici sulla passeggiata simbolo del paese, abbiamo prolungato un lavoro eseguito sulla videosorveglianza, che ha preso il via con la sottoscrizione del Patto per la sicurezza firmato nel 2018 con la Prefettura di Grosseto denominato #CastiglioneSicura».

Inizialmente furono installate 37 telecamere, di cui 5 erano per la vigilanza in materia ambientale, successivamente integrate con nuove postazioni nelle frazioni dia Tirli, Buriano, Punta Ala e Vetulonia. Questa teconologia elettronica è presente anche sulla strada provinciale di Pian d’Alma, su quella che porta alle Rocchette, in via Ansedonia, sulla strada provinciale del Padule, in via delle Collacchie, nella zona fra Casa Mora e Riva del Sole, sulla Panoramica nei pressi del cimitero e in viale Tirreno.