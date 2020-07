Coronavirus: nessun nuovo caso in Maremma. Restano 14 le persone positive

GROSSETO – Nessun nuovo caso di Coronavirus in Provincia di Grosseto. La situazione dalle ore 14 del giorno 12 alle ore 14 del giorno 13 luglio, relativa al fenomeno della diffusione del Covid-19, non evidenzia nuovi casi in Maremma, così come in tutta la Asl sud est (Grosseto, Siena e Arezzo).

In Provincia di Grosseto sono 14 le persone attualmente positive, due delle quali ricoverate in ospedale. Gli altri 12 si trovano in isolamento domiciliare.

Dalle ore 14 del giorno 12 alle ore 14 del giorno 13 luglio, nella Asl sud est sono stati effettuati 297 tamponi.