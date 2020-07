65mila euro per il bonus acqua: al via le domande per richiedere il contributo. Come fare

PIOMBINO – È online l’avviso pubblico per la concessione del bonus idrico per l’anno 2020: oltre 65mila euro da distribuire alle famiglie con difficoltà socio economiche con un Isee pari o inferiore a 9mila settecento euro.

La domanda dovrà essere presentata entro le 13 del 10 agosto compilando la documentazione disponibile sul portale web del Comune di Piombino: sarà necessario presentare l’attestazione Isee rilasciata nel 2020 e una copia fronte retro di un documento d’identità in corso di validità.

La domanda dovrà essere consegnata a mano in busta chiusa alla sede del quartiere Porta a terra in via dell’Arsenale (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 13), tramite pec all’indirizzo comunepiombino@postacert.toscana.it indicando nell’oggetto “istanza agevolazioni tariffarie servizio idrico 2020” oppure tramite il sistema Apaci sul sito del Comune di Piombino.

Tutta la documentazione è disponibile sul sito web dell’ente a questo link:

https://www.comune.piombino.li.it/pagina2136_bando-pubblico-per-assegnazione-di-contributi-bonus-sociale-idrico-integrativo-anno-2020.html.

Per informazioni è possibile contattare gli uffici del servizio Politiche sociali al 334 6643068.