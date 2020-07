Il difensore Biagiotti approda all’Atletico Maremma, Tommasi: «Valore aggiunto»

ORBETELLO – Il difensore Leonardo Biagiotti, classe 2001 lo scorso anno in forza Berretti della Pianese, è un nuovo giocatore dell’Atletico Maremma. Il primo acquisto importante della società del presidente Luca Teglia che inizia, così, le manovre di mercato in vista del prossimo campionato di Promozione 2020/21.

L’asse Atletico Maremma-Pianese, espressione dell’accordo tra l’Albinia e la Pianese (Invictasauro) dello scorso anno registra anche il gradito ritorno a casa, dopo l’esperienza con l’under 17 nazionale bianconera, di tre gioiellini classe 2003, ovvero: Alessandro Vettori, Andrea Barbini e Filippo Arienti, come dire il futuro che avanza. Soddisfatto mister Luciano Tommasi: “Leonardo Biagiotti è un fuori quota – spiega il riconfermato tecnico maremmano – fisicamente e tecnicamente dotato. E’ un difensore che va ad arricchire la nostra retroguardia molto affiatata ed esperta. La sua giovane età oltre alle sue capacità saranno per noi un valore aggiunto. Per quanto riguarda Vettori, Barbini e Arienti, sono ragazzi giovanissimi che conosco molto bene. Già da questa stagione saranno nell’ottica della prima squadra. Sono convinto che avranno un futuro importante davanti a loro”.

Per quanto riguarda il mercato di rafforzamento, la parola d’ordine del direttore generale Luca Vaselli è “nessuna fretta – ha concluso – unitamente al direttore sportivo Donato Zauli e di concerto con la società e tecnico sappiamo esattamente su quali profili andare”.