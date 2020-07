Coronavirus: nuovo caso in Maremma. È un uomo di 60 anni

GROSSETO – Un nuovo caso di coronavirus in provincia di Grosseto. Si tratta di un uomo di 60 anni residente nel Comune capoluogo. La persona risultata positiva al tampone è asintomatica e si trova nel proprio domicilio.

La situazione nella Asl Toscana sud est – La situazione dalle ore 14 del giorno 11 alle ore 14 del giorno 12 luglio, relativa al fenomeno della diffusione del COVID-19 evidenzia 1 nuovo caso nel Comune di Grosseto. Si tratta di un uomo di 60 anni asintomatico, al proprio domicilio. 2 guariti in provincia di Siena.

Nella Asl Toscana sud est abbiamo in totale 44 casi in carico, di cui 30 persone in isolamento domiciliare, 6 in Ospedale, 3 in RSA. I guariti sono 1.372.

Dalle ore 14 del giorno 11 alle ore 14 del giorno 12 luglio sono stati effettuati 439 tamponi.