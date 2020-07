Sei maremmano se dici: «Un ti sai leva’ un cavicchio di….»

GROSSETO – Quante persone imbranati conoscete? Persone che si perdono in un bicchiere d’acqua, che basta poco e vanno in tilt, soprattutto perché mancano di senso pratico. A volte sono soggetti abituati a essere serviti e riveriti, che magari non sono mai andati alla Posta a pagare una bolletta o non sanno cavarsi di impaccio in situazioni nelle quali basterebbe un po’ di senso pratico.

Quando si è ragazzi capita di essere un po’ così. Testa fra le nuvole, giustamente pochi pensieri e se un adulto ti chiede di fare qualcosa di pratico…tiri fuori tutta la tua fracchiaggine…

In Maremma c’è un’espressione spiccia, me la diceva sempre la mi’ nonna quando non sapevo proprio fare nulla: “Oh, un ti sai leva’ un cavicchio di ….”. Avete capito immagino…