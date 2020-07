L’ufficio postale di Giglio porto torna a pieno regime, il sindaco: «Ora si faccia anche a Castello»

ISOLA DEL GIGLIO – “Da lunedì l’ufficio postale di Giglio Porto tornerà ad essere aperto per sei giorni alla settimana”. Lo annuncia con soddisfazione il sindaco di Isola del Giglio Sergio Ortelli dopo aver protestato con Poste Italiane perché i due uffici situati sul territorio comunale lavoravano ancora a mezzo servizio.

“Mi sono sentito di protestare e di alzare anche i toni – afferma Ortelli- perché la situazione stava creando un evidente disagio. La soddisfazione per il momento c’è, ma è ancora a metà, nel senso che attendiamo presto anche un ritorno alla normalità per lo sportello di Giglio Castello”.

“In questo momento il Giglio sta infatti tornando alla normalità ed i flusso turistico è quello dei momenti migliori, per questo la necessità di avere gli uffici postali che lavorino a pieno regime diventa necessario, sempre nel rispetto delle norme sulla sicurezza. Intanto con il Porto che tornerà a pieno regime – afferma Ortelli – Poste dà una prima risposta. Per noi però è importante anche il Castello, perché va a servire soprattutto i residenti ed in particolar modo gli anziani che vivono sull’Isola. Molte di queste persone hanno difficoltà a spostarsi fino al Porto per le urgenze”.

“Inoltre si tratta di una parte di popolazione che ancora è prudente rispetto all’emergenza Covid e preferisce non allontanarsi troppo, specie per raggiungere luoghi affollati dai turisti. Per questo – conclude – come Comune continueremo a fare pressione su Poste Italiane per veder tornare entrambi gli uffici al normale orario del periodo che ha preceduto il lockdown”.